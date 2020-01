Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Fabian Ruiz dal 1′, Maksimovic out (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si chiuderà con il big-match del San Paolo il weekend di Serie A con la squadra allenata da Maurizio Sarri – insieme a Higuain, grande ex di turno – che affronterà Insigne e compagni. Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Juventus, che si affronteranno tra poco allo stadio di Fuorigrotta in una sfida molto importante per entrambe le compagini. Tegola in casa azzurra, si ferma Ospina per un forte attacco influenzale e tra i pali, dunque, torna Alex Meret. In difesa spazio per Di Lorenzo e Manolas, mentre i terzini saranno Hysaj e Mario Rui. A centrocampo Demme in regia con Zielinski e Fabian Ruiz a completare il reparto, mentre in avanti Gattuso si affida a Milik con Insigne e Callejon ai lati. Le formazioni ufficiali: Napoli –Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian, Demme, ... anteprima24

