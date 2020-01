LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Yule precede Schwarz e Noel, 7° un rinato Razzoli (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Lo svizzero Daniel Yule ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel con 0.12 sull’austriaco Schwarz e 0.37 sul francese Noel, risalito dalla nona posizione. Quarti a pari merito Kristoffersen e Braathen a 0.49, 6° Matt a 0.52, 7° un rinato Razzoli a 0.53. L’emiliano, se avesse rischiato di più sul piano conclusivo, ora sarebbe sul podio. 14° Vinatzerl, 21° Maurberger. 14.29 Niente da fare per Braathen, ha sbagliato molto ed è 4° a 0.49 da Yule, che vince la gara! 14.27 Yule fa calare il gelo a Kitzbuehel e vola in testa con 0.12 su Schwarz. Resta solo il classe 2000 Braathen: per il giovane norvegese un tesoretto di 0.33 di margine. 14.25 Matt è quarto a 0.40 da Schwarz, appena 1 centesimo davanti a Razzoli. Ne restano due: Yule e Braathen. Lo svizzero parte con 0.27 di vantaggio. 14.22 Schwarz in testa con 0.25 su Noel. Esultano gli ... oasport

