LIVE Australian Open 2020, 26 gennaio in DIRETTA: Fognini eliminato da Sandgren in quattro set, un set pari tra Barty e Riske (Di domenica 26 gennaio 2020) 10.44: eliminato Fognini!!!! Sandgren vince il quarto set con un break conquistato al decimo game con un punto fantastico! 10.40: Riske risponde alla grande portando a casa il game a 0 contro Barty: 4-2. 10.38: Sandgren continua a tenere un gran ritmo dal servizio, per Fognini c'è poco spazio per recuperare: 5-4. 10.37: Barty vince a 0 il game e allunga ulteriormente su Riske: 4-1. 10.35 Non molla Fognini che porta a casa anche l'ottavo game:4-4. 10:33 Momento decisivo del match con Barty che piazza il break sul servizio di Riske e sale 3-1. 10.31: Vola via il settimo game con Sandgren che vince 4-3. 10.30: Fognini piazza tre prime e porta a casa il game riportandosi in parità contro Sandgren

