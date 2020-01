L’Italia vara la Emilio Bianchi: decima fregata multiruolo (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Italia vara l’ultima Fremm: la fregata Emilio Bianchi. Il varo, avvenuto nello stabilimento di Riva Trigoso, chiude uno dei programmi più importanti della Marina militare italiana degli ultimi anni, il Fremm-Fregate Europee Multi Missione, punta di diamante dell’accordo di cooperazione italo-francese nel panorama della Difesa. La decima fregata multiruolo del programma Fremm è un elemento essenziale della strategia navale italiaan .Ed è per questo che al varo è stato dato particolare risalto con la partecipazione non solo del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ma anche del capo di Stato Maggiore della Marina, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. La consegna della Emilio Bianchi è prevista nel 2021 e le caratteriste della nave fanno comprendere il motivo dell’interesse strategico italiano per questa classe. Con una ottima flessibilità e capacità di ... it.insideover

