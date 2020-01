La star della Nba Kobe Bryant è morto in uno schianto in elicottero. Con lui, anche la figlia 13enne (Di domenica 26 gennaio 2020) La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero in California, nella contea di Los Angeles. La leggenda del basket era a bordo del suo elicottero privato con altre quattro persone, oltre al pilota. Nessuno si è salvato. Tra loro, ha perso la vita anche una delle figlie di Kobe Bryant, la tredicenne Gianna Maria Onore. Insieme stavano andando ad allenarsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. BREAKING: NBA legend Kobe Bryant and four others have been killed in a helicopter crash in Calabasas, California— The Spectator Index (@spectatorindex) January 26, 2020 Il campione Nba, 41 anni, era nato a Philadelphia, ma era cresciuto in Italia per via dell’attività del padre, a sua volta giocatore professionista. A Los Angeles law enforcement source just confirmed for me that Kobe Bryant and 4 other people died this morning in a helicopter crash. An ... open.online

HuffPostItalia : Kobe Bryant è morto. La star della Nba ha perso la vita in un incidente di elicottero - LaStampa : La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. - rtl1025 : ???? +++ Ultim’ora +++ #KobeBryant, giocatore di basket e star della #Nba , è morto in un #incidente di elicottero i… -