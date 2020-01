La Roma gioca meglio ma la Lazio strappa un pari: finisce 1-1 (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma – Termina 1-1 anche al ritorno il derby della Capitale, ma rispetto a un girone fa la Roma esce dal campo con una prestazione migliore rispetto alla Lazio. A griffare la 174esima stracittadina sono stati nel primo tempo Edin Dzeko per i giallorossi e Franesco Acerbi per i biancocelesti, entrambi scaltri ad approfittare delle rispettive “papere” dei 2 portieri avversari. Paulo Fonseca e i suoi mantengono così un punto di vantaggio sull’Atalanta e rimangono al 4° posto solitario. Simone Inzaghi invece, dopo una striscia incredibile di 11 vittorie consecutive, deve ringraziare la buona sorte e un calcio rigore dato e poi cancellato dal Var che gli ha concesso di portare a casa quantomeno un punto. I padroni di casa arrivavano allo scontro in evidente emergenza, con le assenze di Zaniolo e Diawara a pesare più tante altre. Il tecnico portoghese con coraggio ha ... romadailynews

