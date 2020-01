Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente aereo: la notizia choc da TMZ (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ una notizia che sta facendo il giro del mondo in questi minuti ed è davvero una notizia di quelle che lasciano increduli tutti. Kobe Bryant sarebbe morto, secondo quanto riferisce TMZ in una notizia esclusiva pubblicata pochissimi minuti fa sul sito, in un incidente aereo. Pare che tutte le persone a bordo dell’aereo siano morte tragicamente. Secondo quanto riferisce TMZ, l’incidente sarebbe avvenuto a Calabasas, in California, alle 10 del mattino, ora locale, le 19 italiane. Come detto in precedenza, la notizia è stata data dal sito americano TMZ specializzato nel gossip sulle star e non solo. Diverse persone, almeno quattro, sono rimaste vittime dell’incidente, secondo altre fonti locali che non confermano però la presenza del campione NBA. A bordo, sostiene sempre TMZ, non ci sarebbe stata la moglie di Bryant, Vanessa. Kobe Bryant morto IN UN ... ultimenotizieflash

