Il Ministro Gualtieri sulle pensioni: “Dopo quota 100 si va in pensione a 67 anni” (Di domenica 26 gennaio 2020) Si sa che quota 100, la modifica fortemente voluta da Matteo Salvini e da tutta la Lega non piaccia molto al Pd. Ad Agorà su Rai tre è intervenuto il Ministro dell’economia, Roberto Gualtieri che ha attaccato duramente il precedente Ministro degli Interni, Matteo Salvini: ”Ho ascoltato Matteo Salvini in una delle sue numerose incarnazioni quella di esperto di pensioni e di dire cose totalmente false: parla del governo che vuole negativamente intervenire sui pensionati, semmai è quello che ha fatto la Lega. Bisogna ricordare ai cittadini che quota 100 fatta da Salvini finisce nel 2021, poi si va in pensione a 67 anni”. Gualtieri ha detto che quota 100 è stato un intervento limitato e uno spot di Salvini: ”Questa è la riforma che ha fatto Salvini. L’ha fatta lui e sta nascondendo questo piccolo fatto. Ha fatto un intervento per una parte ridotta platea. ... baritalianews

FabioBenedett18 : RT @fabrizio_sn: Non avevo mai sentito parlare il Ministro #Gualtieri ma l'ho appena ascoltato a #TG2 Post: Ma è un venditore di pentole! U… - Pannocchio13 : RT @diTerralba: Gualtieri, il ministro chitarrista: 'Colpiremo i redditi alti'. Che razza di Stato è quello che si mette a 'colpire' una c… - dettifurio : RT @diTerralba: Gualtieri, il ministro chitarrista: 'Colpiremo i redditi alti'. Che razza di Stato è quello che si mette a 'colpire' una c… -