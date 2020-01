Hysaj al 45′: “Dobbiamo essere più efficaci” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il difensore del Napoli Hysaj, ha rilasciato una dichiarazione a Sky al termine del primo tempo della sfida contro la Juve, mentre le due formazioni sono ancora in parità “Stiamo giocando una bella gara, ma dobbiamo essere più efficaci in attacco. Se continueremo così, avremo più occasioni per segnare”. L'articolo Hysaj al 45′: “Dobbiamo essere più efficaci” sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

Hysaj 45′ Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Hysaj 45′