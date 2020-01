Hockey pista, Forte viene bloccato dal Sarzana. Classifica spaccata in due (Di domenica 26 gennaio 2020) La diciottesima giornata del Campionato Italiano di Hockey pista 2019/2020, fatta eccezione per il posticipo di mercoledì prossimo di fra Lodi e Trissino, va agli archivi. Un turno che sulla carta poteva sembrare interlocutorio ha invece regalato un bel carico di sorprese: il Forte dei Marmi – capoClassifica – è stato fermato sul 2-2 dal Sarzana, mentre il Follonica è riuscito a spuntarla 4-3 sul Monza. Il resto delle partite in programma ha invece riservato la netta vittoria del Breganze ai danni del CGC Viareggio, per 4-0, e i successi ricchi di gol ed emozioni dello Scandiano sul Montebello (7-5) e del Correggio (2-3) sulla pista del Sandrigo, senza dimenticare il netto 6-0 del Breganze sul Bassano. Squadra Punti GDS Impianti Forte dei Marmi 40 Amatori Wasken Lodi* 37 Lanaro Breganze 33 Hockey Valdagno 1938 33 GSH Trissino* 32 CGC Viareggio 29 Ubroker ... oasport

