Gravissimo Incidente nella Tiburtina: Morti Due 20enni (Di domenica 26 gennaio 2020) nella mattina di ieri, sabato 25 gennaio, un Gravissimo Incidente ha sconvolto i cittadini di Tivoli Terme, in provincia di Roma. Un’automobile si è scontrata contro un autobus della linea Cotral. L’impatto, avvenuto all’alba, è stato così violento che sono Morti sul colpo i due passeggeri del veicolo: un ragazzo di 19 anni e uno di 21. Nessun ferito grave, invece, tra i passeggeri del pullman. Secondo le prime ricostruzioni, l’Incidente si è verificato di fronte al Centro Commerciale Le Palme, in via Tiburtina al civico 357. L’automobile, una Fiat Panda, proveniva da Roma ed era diretta a Tivoli. L’autobus stava raggiungendo la Capitale. Sembrerebbe che il conducente della Panda abbia perso il controllo del veicolo all’improvviso e si sia, quindi, andato a schiantare contro il pullman. A questo punto, il mezzo pubblico avrebbe terminato la sua corsa sul marciapiede. L’intervento dei ... youreduaction

