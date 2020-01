Firenze: ministro Lamorgese partecipa al Comitato per la sicurezza il 28 gennaio (Di domenica 26 gennaio 2020) La prefettura comunica che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, martedì 28 gennaio, alle ore 16.30, sarà in prefettura a Firenze per partecipare al Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Al termine il ministro terrà una conferenza stampa firenzepost

FirenzePost : Firenze: ministro Lamorgese partecipa al Comitato per la sicurezza il 28 gennaio - SADIComic : e pensare che tutti al foro di firenze di questo qui' ridevano ...... e poi se ritrovato ministro della Giustizia!… - SaintsDodgers : Bellissimo e soprattutto interessantissimo spettacolo ieri di @marcotravaglio a Firenze. Ascoltare i veri giornalis… -