Donatella Rettore e Diaco fanno pace a Domenica In: l’abbraccio (Di domenica 26 gennaio 2020) Tra gli ospiti di Domenica IN del 26 gennaio 2020 anche Donatella Rettore. Mara Venier ha aperto la puntata di oggi proprio con la cantante con una lunga intervista durante la quale ha parlato della sua carriera, della sua vita privata e non solo! Alla fine della lunga chiacchierata con Mara durante la quale è intervenuto anche il marito della Rettore, la conduttrice ha invitato Donatella a fermarsi anche per il talk dedicato a Sanremo. “C’è però una persona con la quale hai litigato” ha detto Mara, ricordando a Rettore che tra gli ospiti c’era anche Pierluigi Diaco. La Venier ha però sottolineato che il giornalista è pronto a fare pace con Rettore. La cantante non ci crede e allora ecco che Mara chiede a Diaco di entrare in diretta per un abbraccio con Donatella Rettore che suggella la pace. E alla fine arriva anche l’invito a Io e Te di Notte: ... ultimenotizieflash

fattoquotidiano : DONATELLA RETTORE 'Lucio Dalla convinse mamma: 'Deve cantare, non battere'' [L'INTERVISTA - di @A_Ferrucci]… - LoriLori2009 : @Rettore_ ciao Donatella, ti ho sempre sentita cantare oggi invece ti ho sentita parlare e ti posso dire che oggi t… - Unf_Tweet : PACE FATTA! #DonatellaRettore e Diaco fanno pace a #DomenicaIn: l'abbraccio -