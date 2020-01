Coez in latino e Dante-presentatore, il classico diventa moderno al Liceo De Liguori (VIDEO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sant’Agata de Goti (Bn) – Che la scuola stia cambiando è un dato di fatto, fin troppo banale. In fondo è figlia dei tempi, delle mutazioni sociali, del ricambio generazionale e della modernità che avanza. Cambia il linguaggio, l’espressività degli alunni, cambia l’approccio dei professori che si staccano sempre di più dalla vecchia educazione fatta del tridente spiegazione-interrogazione-compito in classe. Ora ci sono tante attività collaterali, tante iniziative per cercare di coinvolgere i ragazzi nel modo migliore possibile, ognuno seguendo le proprie inclinazioni e le proprie abilità. E allora, seguendo questa scia, succede di trovarsi all’interno di una rappresentazione teatrale, organizzata dal Liceo Scientifico “De Liguori” di Sant’Agata de Goti con gli studenti della III^ e V^ A (guidati egregiamente ... anteprima24

