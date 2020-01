Cagliari, soddisfazione Nainggolan: “All’Inter? Trattato come un giocattolo” (Di domenica 26 gennaio 2020) Per il centrocampista belga, l'ennesima rete all'Inter (la sesta in carriera) che ha costretto la squadra di Conte al terzo pareggio consecutivo: "Ho sempre avuto rispetto per i colori nerazzurri mi auguro che possano conquistare il meglio. Ma in estate mi sono sentito trattare come fossi un giocattolo" fanpage

Cagliari - Gigi Riva : «Grande soddisfazione essere presidente onorario» : Gigi Riva ha commentato la decisione del presidente Tommaso Giulini di nominarlo presidente onorario del Cagliari Gigi Riva ha commentato la decisione del presidente del Cagliari , Tommaso Giulini, di nominarlo presidente onorario del club sardo. Queste le parole di Rombo di Tuono. «Sono riconoscimenti che fanno molto piacere: vuol dire che mi sono comportato bene. Il Cagliari è una squadra che sta regalando delle belle soddisfazioni, mi fa un ...

Cagliari - Ragatzu : «Che soddisfazione segnare il gol del pari» : Daniele Ragatzu, attaccante del Cagliari, ha parlato subito dopo il triplice fischio del match contro il Sassuolo Daniele Ragatzu ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Sassuolo. Le sue parole. «E’ una bella soddisfazione tornare dopo tanti anni e segnare il gol decisivo per il pareggio nel finale. E’ stata una partita molto difficile e brutta, siamo stati bravi a strappare un punto al ...

Cagliari, soddisfazione Nainggolan: "All'Inter? Trattato come un giocattolo": Per il centrocampista belga,…