Bulgaria espelle due diplomatici russi

I dueaccusati di spionaggio dalle autorità bulgare, e dichiarati nei giorni scorsi persone non grate, hanno lasciato oggi Sofia. Come riferiscono i media serbi, Mosca, definendo l'espulsione un atto ostile e provocatorio, ha fatto sapere di voler far ricorso al diritto di reciprocità, lasciando intendere cherà a sua volta un ugual numero di cittadini bulgari.Per le autorità russe, lanon ha portato nessuna argomentazione valida a sostegno della decisione dire i due.(Di domenica 26 gennaio 2020)