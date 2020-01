Biathlon, Mass start femminile a Pokljuka senza Eckhoff. Chi saprà approfittarne? (Di domenica 26 gennaio 2020) Il tempo vola. Sembra ieri che la stagione della Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon ha preso il via, eppure stiamo per affrontare l’ultima giornata di competizioni prima della pausa che porterà al Mondiale di Anterselva 2020. Due trittici molto diversi, quelli di dicembre e gennaio, che hanno consacrato alcuni grandi nomi e ne hanno bocciati altri. In campo femminile Tiril Eckhoff ha sfruttato l’onda dei progressi al poligono per diventare la vera dominatrice del circuito ma a causa di un’infezione virale ha patita ad inizio settimana ha deciso di tornare in Norvegia per riposarsi un po’ prima di riprendere l’avvicinamento all’appuntamento clou stagionale. Allo stesso modo anche la nostra Dorothea Wierer sta convivendo da ormai una settimana con dei forti problemi alla schiena che ne pregiudicano soprattutto la posizione di tiro in piedi. Le ... oasport

