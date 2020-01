Auto sbanda e finisce contro un palo: 19enne al Rummo per la frattura del femore (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSolopaca (Bn) – Incidente stradale questo pomeriggio a Solopaca in via Bebiana, a farne le spese un 19enne, passeggero nell’Auto, insieme a un 18enne, condotta da un 20enne. Quest’ultimo ha perso improvvisamente il controllo della sua Clio, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. L’incidente è avvenuto intono alle 17:30. L’Auto è andata a sbattere prima contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo, e poi ha concluso la sua corsa fermandosi contro un muretto di un’abitazione posta ai lati della strada. Per il forte impatto, il giovane, che era seduto sui sedili posteriori, è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, riportando la frattura del femore. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme. Il 19enne è ... anteprima24

news_bologna : Sbanda con auto,morto giovane a Piacenza - news_confusenet : Piacenza, auto sbanda e si ribalta più volte: morto 23enne - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Piacenza, auto sbanda e si ribalta più volte: morto 23enne -