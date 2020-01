Attraversano la strada al buio quando arriva l’auto: il gioco mortale dei ragazzini di 15 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) Attraversare la strada di sera o notte, al buio, proprio nel momento in cui si vedono arrivare a i fari di un'auto. L'ultima moda dei ragazzi tra i 15 e i 16 anni di Zugliano (in provincia di Vicenza), un gioco che può risultare fatale. La conferma è del sindaco Sandro Maculan. fanpage

unaditante : @mentecritica Ci sono tratti della nostra strada in cui il tempo come lo conosciamo noi non esiste più. Luoghi che… - pattyc522 : @Gnafaccio2 Hai ragione....attraversano la strada, non sulle strisce, guardando il cellulare o magari con le cuffie e musica a palla... - roby267 : @romanoesaurito @Fajelamulta @battaglia_persa @Antincivili Vogliamo vedere quanti pedoni camminano in mezzo alla st… -