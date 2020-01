Api, “fitofarmaci per concia del mais causano danni anche all’ambiente”. L’indagine della procura di Udine si allarga (Di domenica 26 gennaio 2020) I fitofarmaci usati in agricoltura per la concia del mais non hanno causato soltanto la moria delle api, ma anche un danno all’ambiente. È questa la novità contenuta negli atti di fine indagini notificati dalla Procura di Udine a 250 agricoltori. Si amplia, quindi, l’orizzonte di un’inchiesta che aveva creato scalpore alcuni anni fa, mettendo in correlazione l’utilizzo della chimica con la scomparsa delle api. Allora i provvedimenti avevano puntato l’indice soprattutto sulla mancata cautela nell’uso del Mesurol 500, costituito da un principio attivo – il Methiocarb – che ha un tasso elevato di tossicità per le api. Quel primo capo d’imputazione aveva subito le censure del tribunale del Riesame di Trieste, che aveva ordinato il dissequestro dei terreni vincolati per ordine della Procura. Adesso nel mirino finisce l’inquinamento ... ilfattoquotidiano

