Virus Cina: i morti salgono a 41. Isolate 18 città, inviata task force medica (Di sabato 25 gennaio 2020) 41 vittime, 1300 casi accertati dalle autorità, 18 città in quarantena, Isolate dal resto della Cina: questo il nuovo preoccupante bilancio che arriva da Pechino in merito all’epidemia di coronaVirus che sta facendo spaventare anche fuori dal Paese asiatico. Tagliate fuori dal mondo, ad oggi, per motivi sanitari, ci sarebbero addirittura 56 milioni di persone, quasi come l’intera popolazione italiana. Pechino corre ai ripari: cordone sanitario isola 18 città Il contagio di coronaVirus fa sempre più paura in Cina, dopo gli ultimi decessi delle scorse ore che fanno salire il bilancio dei morti a 41. Le città sono deserte, i supermercati saccheggiati per fare scorte e rintanarsi in casa e ben 18 città sono ormai Isolate dal resto del Paese, come documentato da uno studente italiano che per motivi di studio si trova a Wuhan, la città da cui l’epidemia si è espansa nelle zone vicine. ... thesocialpost

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -