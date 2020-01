Torna a casa invece di fare visita a domicilio: arrestata una guardia medica (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Angelo a Fasanella (Sa) – I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nella notte del 23 gennaio, poco prima dell’una, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un medico 50enne, P.A., ritenuto responsabile di tentata truffa ai danni di Ente Pubblico, interruzione di pubblico servizio e falso ideologico. L’uomo, guardia medica di turno fino alle 8 del mattino, intorno alla mezzanotte, ha apposto un cartello sulla porta del locale presidio di continuità assistenziale, giustificativo della propria assenza per una “visita medica domiciliare”. Tuttavia, i Carabinieri della stazione di Sant’Angelo a Fasanella, impiegati in servizio notturno di controllo del territorio, controllavano il prevenuto sulla via di ritorno verso casa, a circa 20 km dal territorio del presidio medico. Durante la perquisizione nella ... anteprima24

