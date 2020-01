Terremoto Turchia: attivato il sistema Copernicus per i soccorsi post sisma (Di sabato 25 gennaio 2020) La Commissione europea esprime le sue condoglianze verso tutti coloro che hanno perso i loro cari nel Terremoto di ieri sera nella Turchia orientale ed è solidale con il popolo e le autorità turche. Lo ha affermato il commissario europeo alla Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, secondo quanto riportato da una nota stampa dopo il Terremoto nella parte orientale della Turchia che ha causato almeno 22 vittime. Secondo quanto spiegato, il centro di coordinamento di risposta alle emergenze dell’Ue è entrato immediatamente in contatto con le autorità della Protezione civile turca. Su richiesta delle autorità di Ankara, l’Ue ha attivato il suo servizio di mappatura satellitare Copernicus per aiutare nelle prime operazioni di soccorso sul terreno. “Rimaniamo pronti a fornire ulteriore sostegno”, ha dichiarato Lenarcic. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ... meteoweb.eu

