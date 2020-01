Terremoto in tempo reale | due nuove scosse in Emilia Romagna | trema più volte la terra a

Terremoto : Borrelli a Norcia per i lavori di una scuola temporanea : Si e’ svolto a Norcia il secondo sopralluogo del capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il quale ha incontrato la ditta che si e’ aggiudicata l’appalto della costruzione della scuola superiore temporanea. L’azienda ha presentato il programma che prevede la conclusione dell’opera entro le festivita’ pasquali. “Questo calendario dovra’ essere rispettato – ha detto ...

Dal Consiglio dei Ministri 345 milioni per il Terremoto in Centro Italia - 28 milioni per il maltempo in Emilia-Romagna : “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123 un ulteriore stanziamento di circa 345 milioni di euro per il proseguimento dell’attuazione degli interventi finalizzati all’assistenza alla popolazione che ancora non può rientrare nelle proprie abitazioni, garantendo altresì le occorrenti ...

Terremoto in tempo reale - forte scossa in Puglia - trema la terra nel foggiano : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una forte scossa di Terremoto in Puglia sul Gargano. L’evento sismico, di magnitudo 3.6, si è verificato alle 4,24. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri da Carpino a una profondità di 20 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’epicentro della scossa sono stati i seguenti: Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Monte ...

Terremoto in tempo reale - tre nuove scosse in Calabria - trema la terra a Catanzaro : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato tre nuove scosse ravvicinatissime in Calabria a pochi chilometri da Catanzaro. Gli eventi sismici di magnitudo 2.1, 2.9, 2.6 sono avvenuti rispettivamente alle ore 5,55, 6,05 e 6,58. L’epicentro delle tre scosse è stato individuato a sei chilometri da Albi in provincia di Catanzaro a una profondità di 6 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito le ...

Terremoto in tempo reale - due forti scosse in Albania trema la terra anche a Tirana : Due fortissime scosse sono state segnalate in Albania. Il primo evento sismico, di magnitudo 4.4, è avvenuto alle 13,38, dopo 15 minuti una nuova scossa sempre dello stesso magnitudo. I due terremoti hanno avuto lo stesso epicentro e sono avvenuti a pochi chilometri dalla piccola città di Kurbnesh. Le due forti scosse sono state avvertite anche a Tirana, distante 64 chilometri dall’epicentro della zona. Al momento non sono stati ...

Terremoto in tempo reale - scossa tra Piemonte e Liguria trema la terra a Alessandria e Genova : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa tra il Piemonte e la Liguria. L’evento sismico, di magnitudo 2.6, è stato registrato alle ore 8.59. L’epicentro della scossa è stato individuato a una profondità di 9 chilometri dalla crosta terrestre a 4 chilometri da Borghetto di Borbera. L’evento sismico è stato avvertito anche in altri comuni quali Cantalupo Ligure, Grondona, Rocchetta Ligure, Garbagna ...

Terremoto in tempo reale - forte scossa in Calabria - trema la terra a Catanzaro : L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato nella notte appena trascorsa una forte scossa di Terremoto che ha interessato la Calabria e in particolare la provincia di Catanzaro. L’evento sismico, di magnitudo 4.0, è avvenuto a pochi chilometri da Albi sulla Sila Calabrese. Il Terremoto è stato registrato alle ore 0,37. I comuni vicini all’evento sismico sono stati i seguenti: Albi, Taverna, Magisano, Sorbo San ...

