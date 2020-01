Studente di 16 anni picchiato dal professore per un telefonino (Di sabato 25 gennaio 2020) Uno Studente di 16 anni dell’Istituto professionale “Cristofoto Colombo” di Torre del Greco,vicino a Napoli, è stato picchiato dal professore di informatica. Da quanto si apprende, alla base dell’aggressione del docente ci sarebbe l’utilizzo del cellulare in aula. Tuttavia, il gesto di violenza ha procurato al ragazzo il ricovero in ospedale con una prognosi di 4 giorni. Il 16enne, infatti, ha presentato la rottura del labbro e ha sporto denuncia contro il professore. I carabinieri stanno indagando sul caso, mentre si attende l’ascolto della versione del professore. L’aggressione è avvenuta davanti a diversi testimoni. Studente picchiato dal professore I carabinieri di Torre del Greco dovranno far luce sul caso di uno Studente di 16 anni picchiato dal professore di informatica. La vittima, che frequenta la seconda classe dell’Istituto ... notizie

unadituidder : @lostandsleepy_ No no, infatti! Io ero studente ormai una vita fa ma tutti i miei amici nelle umanistiche pure avev… - NonnaMaria15 : RT @Se23rex: Napoli, studente di 16 anni in ospedale: «Picchiato dal prof per un telefonino» ?????????? - Se23rex : Napoli, studente di 16 anni in ospedale: «Picchiato dal prof per un telefonino» ?????????? -