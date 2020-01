Samsung Galaxy A71 in pre-ordine su Amazon: sarà disponibile dal 31 gennaio (Di sabato 25 gennaio 2020) Su Amazon è stato dato il via ai pre-ordini di Samsung Galaxy A71, che sarà disponibile dal 31 gennaio 2020 al prezzo di 479 euro L'articolo Samsung Galaxy A71 in pre-ordine su Amazon: sarà disponibile dal 31 gennaio proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

blackeyes972 : Scarica qui i suoni e le suonerie ufficiali del Samsung Galaxy S9 e S9+ I Galaxy S9 e S9+ sono ufficialmente dispon… - blackeyes972 : Recensione Samsung Galaxy S8 Plus La confezione del Samsung Galaxy S8 Plus contiene smartphone, cavo USB Type-C, cu… - infoitscienza : Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: prezzi, video e data d’uscita -