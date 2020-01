Quella scritta sfregia la Storia (Di sabato 25 gennaio 2020) Fiamma Nirenstein S critte, parole, segni. Nella notte fra il 9 e il 10 dicembre del 1936, la Notte dei Cristalli che dette il via all'eliminazione sistematica nazifascista del popolo ebraico, la notte in cui arsero i beni e le case ebraiche, la parola Juden fu scritta, scarabocchiata, bestemmiata su muri e vetrine e porte. Cominciava il rogo di sei milioni di persone, fra cui un milione e mezzo di bambini. Una scritta non è solo due parole in fila: è un'arma mortale disegnata sul muro, sulla porta, sui social media che sono la maggiore di tutte le superfici sfregiabili con parole offensive destinate a diventare armi. Così alla vigilia della Giornata della Memoria è orribile vedere quelle due parole nere di odio, in tedesco, con lo scarabocchio di una stella di David, il Magen David che gli ebrei portarono cucito addosso come un marchio di condanna a morte. Esso oggi, finalmente, ... ilgiornale

maumartina : La vergogna assoluta di quella scritta, il nostro dovere di non voltarci dall’altra parte. Oggi più che mai #Mondovì - maximone816 : RT @maumartina: La vergogna assoluta di quella scritta, il nostro dovere di non voltarci dall’altra parte. Oggi più che mai #Mondovì https:… - MarioSansone11 : @nzingaretti Io nutro dei forti dubbi sugli autori di quella scritta infame. A due giorni dalle elezioni poi? A… -