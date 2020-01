Napoli Juve, i convocati di Gattuso: ancora out Koulibaly e Mertens (Di sabato 25 gennaio 2020) Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la delicata sfida di domani sera contro la Juve Gennaro Gattuso ha stilato l’elenco dei giocatori convocati per la delicata sfida di domani sera contro la Juve. Come informa il sito ufficiale del Napoli, nella seduta odierna sono state svolte terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite. Questi i convocati. Portieri: Karnezis, Meret, Ospina. Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui. Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski. Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho Leggi su Calcionews24.com calcionews24

