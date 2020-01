Moguls, Perrine Laffont e Mikael Kingsbury vincono nella Coppa del Mondo 2020 di Tremblant (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è appena conclusa a Tremblant, in Canada la gara valida per la Coppa del Mondo 2020 di Moguls, specialità dello sci freestyle. nella gara maschile a spuntarla, per appena due decimi di punto, è stato il padrone di casa, il canadese Mikael Kingsbury, che con lo score di 86.80 è andato a precedere il nipponico Ikuma Horishima, secondo con 86.60. Terza piazza per il transalpino Benjamin Cavet con 83.99. nella prova femminile a prevalere è stata la francese Perrine Laffont, con lo score di 82.14, mentre al secondo posto si è piazzata la kazaka Yuliya Galysheva con 80.99, infine completa il podio la russa Anastasiia Smirnova, terza con 80.18. Classifica finale maschile 1 Kingsbury Mikael CAN 86.80 2 HORISHIMA Ikuma JPN 86.60 3 CAVET Benjamin FRA 83.99 4 ELOFSSON Felix SWE 76.12 5 GRAHAM Matt AUS 75.62 6 ELOFSSON Oskar SWE 36.75 Classifica finale femminile 1 Laffont Perrine FRA 82.14 2 ... oasport

