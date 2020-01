Meningite: caso al Civico di Palermo, in Rianimazione donna di 53 anni (Di sabato 25 gennaio 2020) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) – Una donna di 53 anni, insegnante all’Ospedale dei Bambini di Palermo, è ricoverata da ieri pomeriggio al’ospedale Civico per Meningite. La donna è arrivata al Pronto soccorso ieri con tutti i sintomi tipici e la conferma della diagnosi è arrivata in tarda serata. L’insegnante si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione, mentre sono state già avviate le procedure previste in questi casi con profilassi per i parenti e disinfestazione dei locali. L’Asp è stata avvisata, come avviene sempre in questi casi. “Al momento non c’è alcun allarme – ha detto all’Adnkronos Nicola Casuccio, direttore dell’Unità di Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva dell’Asp di Palermo – Abbiamo preso tutte le informazioni necessarie. La donna non andava a lavoro già da alcuni giorni ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Meningite: caso al Civico di Palermo, in Rianimazione donna di 53 anni... - infoitinterno : Nuovo caso di meningite all’ospedale Civico di Palermo, ricoverata una donna - palermo24h : Caso di meningite a Palermo: colpita insegnante dell’Ospedale dei Bambini -