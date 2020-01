LIVE Venezia-Virtus Bologna 21-21, Serie A basket 2020 in DIRETTA: perfetta parità al Taliercio dopo un intenso primo quarto (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-26 TRIPLA di Hunter. Time-out chiesto dalla panchina di Venezia dopo due minuti trascorsi nel secondo quarto. 21-23 MARKOVIC ALZA PER HUNTER CHE CHIUDE UNO SPETTACOLARE ALLEY OOP! De Nicolao si prende la prima tripla del secondo periodo e la manda sul ferro. INIZIA IL SECONDO QUARTO! 21-21 Solo un libero per Hunter che sbaglia il secondo. Finisce il primo quarto. Viaggio in lunetta per Vince Hunter. 21-20 ANCORA PAJOLA, in penetrazione il centro della Segafredo riporta i suoi a -1. 21-18 Daye risponde subito dall’altra parte. 19-18 Pajola va a rimbalzo e realizza. Top scorer sino a qui: Bramos per Venezia con 7 e Ricci per Bologna con 5 punti. 19-16 TRIPLA DI FILLOY appena entrato, primo vantaggio per Venezia, time-out per Sasha Djordjevic. 16-16 Chappell appoggia al vetro il nuovo pareggio, entrambe le squadre hanno esaurito il ... oasport

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Venezia-Trapani, scontro salvezza da non sbagliare: live su DAZN: E’ un vero scontro sa… - TeatroToniolo : RT @comunevenezia: ?? #Teatro #Cultura ?? #Iosonocomico: Questa sera @RiccardoRossi di scena al @TeatroToniolo con il suo nuovo spettacolo '… - zazoomnews : LIVE Venezia-Virtus Bologna 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il big-match del Taliercio Reyer senza Tonut… -