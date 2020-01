LIVE Snowboard, PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller e Daniele Bagozza volano ai quarti (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.26 Esce Felicetti contro l’austriaco Prommegger. Solo due azzurri ai quarti, dunque. 14.24 Bagozza supera Lee e vola ai quarti. 14.23 Ai quarti anche Karlagachev che supera Kamino. 14.22 Baumeister elimina l’austriaco Kislinger. 14.20 Passa invece ai quarti Fischnaller, autore di una rimonta pazzesca dopo essere uscito di pista, il quale elimina il tedesco Huber. 14.18 Esce anche Coratti contro l’austriaco Payer. 14.17 Aaron March esce agli ottavi contro lo sloveno Mastnak. 14.16 Loginov si impone nel primo ottavo eliminando il francese Dufour, tocca a March ora. 14.11 Nell’ultimo ottavo la leader di Coppa Ramona Hofmeister elimina l’austriaca Jemina Juritz. Ora tocca agli ottavi maschili. 14.09 Kotnik elimina Rieglen nel penultimo ottavo di finale femminile. 14.07 Anche Jenny Ladina agli ottavi, eliminata ... oasport

zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller e gli azzurri cercano il successo casalingo -… - OA_Sport : LIVE Snowboard, PSL Piancavallo 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller e gli azzurri per proseguire il dominio - OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 25 gennaio! Un sabato di fuoco con Brignone, snowboard, biathlon e sci di fondo! -