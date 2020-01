Il virus cinese arriva in Europa, tre casi confermati in Francia (Di sabato 25 gennaio 2020) Il virus della Cina è arrivato ufficialmente in Europa. Tre casi confermati in Francia, la ministra della Sanità ammette che i casi potrebbero aumentare nel corso dei prossimi giorni. Il virus cinese arriva ufficialmente in Europa, in Francia per la precisione, dove le autorità hanno confermato tre casi di contagio da coronavirus e hanno avviato la procedura per provare ad isolare i casi per evitare un contagio epidemico sulla scia della Cina. Il virus della Cina arriva ufficialmente in Europa: tre casi di contagio in Francia arriva dalla Francia il primo caso ufficiale di contagio in Europa. I pazienti contagiati sono addirittura tre, due di Parigi e una di Bordeaux. Rappresentano i primi tre casi riconosciuti nel Vecchio Continente. Destinati a fare notizia e, come temono le autorità, a far scattare un allarmismo che rischia di trasformarsi in un problema per le autorità ... newsmondo

