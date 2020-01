Il manettaro Bonafede ci prende pure in giro (Di sabato 25 gennaio 2020) Nicola Porro Url redirect: https://www.nicolaporro.it/zuppa-di-porro/il-manettaro-Bonafede-ci-prende-pure-in-giro/Il manettaro Bonafedeci prende pure in giro ilgiornale

NicolaPorro : Prima #Bonafede delira sugli innocenti che non vanno in carcere, poi mette toppa peggiore del buco. A leggere i gio… - nfswitalia : RT @NicolaPorro: Prima #Bonafede delira sugli innocenti che non vanno in carcere, poi mette toppa peggiore del buco. A leggere i giornali p… - add966 : RT @NicolaPorro: Prima #Bonafede delira sugli innocenti che non vanno in carcere, poi mette toppa peggiore del buco. A leggere i giornali p… -