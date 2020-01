Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano accusa Alfonso Signori: "Io un mostro? Per cosa lo ho visto ridere" (Di sabato 25 gennaio 2020) Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: l’ex gieffino non perde occasione per attaccare il conduttore dopo la sua squalifica e lo ha fatto anche durante l'ultima puntata di venerdì 24 gennaio. Anche nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 4 infatti si è parlato di comportamenti discutibili nei liberoquotidiano

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - chiaandreotti00 : RT @cercavo_te: per quanto mi riguarda questo grande fratello vip ha già un vincitore #gfvip -