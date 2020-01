Grande Fratello Vip: nella notte i ragazzi parlano di ritiri e cachet, la regia censura, ma è troppo tardi (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri sera dopo la sesta puntata del Grande Fratello Vip Barbara Alberti ha rivelato di volersene andare prima della chiusura del televoto ed ha anche detto quando abbandonerà la casa. I ragazzi hanno consigliato alla loro coinquilina di attendere l’esito del televoto, ma lei è rimasta della sua opinione ed ha ribadito che uscirà dalla porta rossa prima del giudizio del pubblico (lascerà la casa in taxi?). Verso le 3 di notte Antonella Elia, Adriana Volpe, Pago e Paola Di Bendetto facevano ipotesi sull’uscita di Barbara. La fidanzata di Federico Rossi ha detto che il ritiro causa la perdita di tutto il cachet. Pochi istanti dopo la dichiarazione di Paola, il GF ha cambiato regia e ci ha lasciato con un bel giardino VUOTO. “Tutti le abbiamo detto di restare. Ci perde solo lei se abbandona. Il ritiro equivale alla perdita del cachet. Meglio restare e aspettare che magari ... bitchyf

