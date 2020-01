Giancarlo Magalli, brutto incidente stradale: la figlia Michela rompe il silenzio su Instagram (Di sabato 25 gennaio 2020) Michela, figlia di Giancarlo Magalli, commenta su Instagram il terribile incidente avuto dal padre da cui, fortunatamente, è uscito illeso. Il celebre conduttore era a bordo della sua Smart bianca e stava percorrendo la Cassia, a Roma, quando ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi contro il guard rail. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un Suv con una famiglia a bordo che non ha riportato nessuna ferita. Secondo le prime informazioni riportate dal Tempo, Magalli indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto e a salvarlo sarebbe stato anche l’airbag. La vettura è stata quasi del tutto distrutta nello schianto, ma il conduttore dei Fatti Vostri è rimasto illeso. Sul luogo in seguito è arrivato anche Marcello Cirillo, collega e volto storico de I Fatti Vostri con cui in passato c’erano stati degli attriti. “È stato un miracolo — ... dilei

