GF VIP 4, shock in studio. Zequila e la Marini sono stati insieme (Di sabato 25 gennaio 2020) La vita dei protagonisti continua, come è giusto, a tenere banco al GF VIP 4. Anche nell’ultima puntata, andata in onda ieri 24 gennaio, i colpi di scena non sono mancati. Ed uno di questi lo abbiamo visto proprio agli inizi della puntata quando si è parlato dell’ingresso di Valeria Marini nella casa avvenuto pochi giorni prima. In quell’occasione, infatti, la showgirl era entrata nella casa di Cinecittà per un chiarimento, ovviamente mal riuscito, con Rita Rusic. Ma qual è stato il colpo di scena che ha creato il boato in studio e, di certo, anche a casa? GF VIP 4, Antonio Zequila ammette che la Marini è stato un flirt di gioventù Spesse volte è proprio per difenderci da accuse che reputiamo ingiuste che ci lasciamo andare a confessioni che, altrimenti, non avremmo mai fatto. Ed è proprio quello che è accaduto ieri sera ad Antonio Zequila. L’uomo, infatti, reo ... kontrokultura

KontroKulturaa : GF VIP 4, shock in studio. Zequila e la Marini sono stati insieme - - infoitcultura : GF Vip: Pago e Serena confessione shock - infoitcultura : GF Vip, Valeria Marini entra nella casa: i commenti shock di Antonio Zequila -