Flauto traverso del 18esimo secolo riprodotto con la stampa in 3D

Parigi, 25 gen. (askanews) – Un Flauto traverso del 18esimo secolo, costruito da Jacques-Martin Hotteter è stato "clonato" grazie alla stampa 3D dal Museo della Musica della Filarmonica di Parigi che raccoglie una impressionante collezione di oltre 7mila strumenti d'epoca e oggetti d'arte. Il risultato è strabiliante; come si può sentire, il suono del clone stampato in 3D è praticamente identico a quello eseguito grazie a una riproduzione del Flauto originale, realizzata nel 2001.

