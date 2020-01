Fiorentina, Iachini: «Castrovilli non ricordava dove fosse. Perso serenità dopo il rigore» (Di sabato 25 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Iachini dopo il pareggio a reti inviolate fra Fiorentina e Genoa Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pari casalingo contro il Genoa. Ecco le sue considerazioni sulla gara. «Le condizioni di Castrovilli? E’ andato a fare accertamenti. Non so cos’abbia. Non ricordava dove fosse, è uscito e verificheremo. Speriamo non sia nulla. Oggi è stata una partita particolare. Il Genoa non ha la squadra da ultimo posto, avevo avvisato. Purtroppo c’è stato l’episodio del rigore, e abbiamo Perso serenità, facendo qualche errore tecnico. Siamo rientrati nel secondo tempo con l’atteggiamento giusto, creando pure i presupposti per il vantaggio. Dobbiamo migliorare, ma pazienza: a volte ci può stare che vada così. Cutrone e Vlahovic? Ho quattro ragazzi davanti, loro due più ... calcionews24

