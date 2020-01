Dazi Usa, il nuovo accordo potrebbe rimettere in discussione il Ttip. Ma nessuno in Europa sa nulla (Di sabato 25 gennaio 2020) di Monica Di Sisto* Un accordo commerciale con Donald Trump da concludere “entro poche settimane” per allontanare lo spettro di nuovi Dazi. Che rimetterebbe, però, in discussione le regole Ue su agricoltura e sicurezza alimentare sulle quali il Parlamento Europeo, un anno fa, ha negato il mandato negoziale alla Commissione europea. Una notizia che anima il retropalco del Forum economico mondiale, ma mette a soqquadro Bruxelles perché, stando alle agenzie della capitale dell’Unione, nessuno in Parlamento né nel Consiglio, quindi tra i Governi membri dell’Unione, sembra saperne nulla. Nel frattempo si prepara l’arrivo in Italia del segretario per l’Agricoltura statunitense Sonny Perdue che, stando allo scarno programma disponibile, il 29 gennaio sarà alla Fao, il 30 incontrerà la ministra italiana Teresa Bellanova e successivamente parteciperà, forse anche per convincere la riottosa ... ilfattoquotidiano

