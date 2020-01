Coldiretti, mal di gola, tosse, raffreddore: a Matera presentati i rimedi “contadini” contro l’influenza (Di sabato 25 gennaio 2020) In occasione del primo “Vitamina Day” organizzato nel week end delle arance della salute promosso da Airc, Coldiretti Basilicata ha organizzato nella struttura al coperto, recentemente inaugurata a Matera, l’evento “Vitamina Cpiace” per illustrare i rimedi contadini per combattere a tavola l’influenza, ormai vicina al picco di stagione. Per l’occasione, alla presenza di numerosi alunni delle scuole del posto, si è svolta una lezione didattica che ha visto protagonista un produttore di agrumi del Metapontino che ha spiegato le proprietà ed i benefici di agrumi e kiwi, alleati della salute. “È scientificamente provato – ha spiegato i Gianfranco Romano, presidente provinciale di Coldiretti Matera – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è ... meteoweb.eu

