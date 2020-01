Caserta, sorpreso a spacciare, pusher somalo minaccia i carabinieri (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Garau Lo spacciatore ha estratto un taglierino dai pantaloni, col quale ha minacciato i militari, prontissimi a disarmarlo ed a bloccarlo. Entrambi si trovano dietro le sbarre di una cella di sicurezza Spacciano droga nelle vicinanze della villa comunale di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, poi uno dei due impugna un taglierino dalla lunga lama e lo brandisce contro i carabinieri che lo colgono in flagranza di reato, venendo fortunatamente disarmato con prontezza dagli uomini dell'Arma. I responsabili, due pusher extracomunitari, sono stati fermati e tradotti dietro le sbarre della caserma di Marcianise (Caserta), dove si trovano tuttora nell'attesa dello svolgimento del giudizio direttissimo con due differenti capi d'imputazione. Stando a quanto riferito dalla stampa locale, che ha riportato i pochi dettagli relativi alla vicenda, tutto si sarebbe ... ilgiornale

