Billie Eilish e i pensieri sul suicidio: "Non pensavo di arrivare a 17 anni" (Di sabato 25 gennaio 2020) La fama, specie se improvvisa, rischia di spezzare giovani talenti perché non in grado di gestirla o accoglierla. Basti pensare ai bambini prodigio come Macaulay Culkin (Kevin McKallister) o Mara Wilson (Matilda 6 mitica): il primo perso nel tunnel delle dipendenze, la seconda ritiratasi per non avere a che fare con la notorietà. Anche Natalie Portman aveva rischiato di lasciare la carriera da attrice, dopo le attenzioni sessuali ricevute a seguito di Leon. Anche Billie Eilish, è stata inizialmente sconvolta dalla fama, tanto che era arrivata a pensare al suicidio: Ero così infelice. Ero infelice e senza gioia. Non vorrei essere troppo oscuro, ma genuinamente non pensavo di arrivare a 17 anni. Ci ho pensato (nda: al suicidio) una volta che ero a Berlino, ero da sola nell'hotel e mi ricordo che c'era una finestra proprio lì… Mi ricordo di essermi messa a piangere perché ...

