Bianca Guaccero e Riccardo Scamarcio? La conduttrice di Detto Fatto racconta tutto (Di sabato 25 gennaio 2020) Bianca Guaccero lascia Detto Fatto? La voce si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi giorni. Secondo il settimanale Chi, la bella conduttrice di Bitonto avrebbe già firmato un contratto con Tv8 e sarebbe pronta a guidare un nuovo programma. Arrivata nello show di Rai2 dopo l’addio di Caterina Balivo, che è passata alla rete ammiraglia con ‘Vieni da Me’, la Guaccero ha condotto la trasmissione per ben 2 anni. E va Detto che il suo addio non è ancora stato confermato, ma i rumor sostengono che la presentatrice saluterà il suo pubblico a maggio quando chiuderà la stagione di ‘Detto Fatto’. Per il momento, quindi, mentre le voci di corridoio si moltiplicano, Bianca continua ad allietare i pomeriggi su Rai2. E a regalare divertenti siparietti con il suo tutor, Jonathan Kashanian. (Continua dopo la foto) Proprio con lui, Jonathan, Bianca si è aperta svelando il suo legame con ... caffeinamagazine

