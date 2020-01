Barcellona, Busquets: «Dobbiamo ancora adattarci a Setien» (Di sabato 25 gennaio 2020) Prima sconfitta per il Barcellona targato Seiten: ecco le parole di Busquets dopo il KO contro il Valencia Sergio Busquets, intervenuto nel post partita di Valencia Barcellona, ha rilasciato il suo commento sulla prima sconfitta della formazione guidata da mister Setien. «Noi calciatori Dobbiamo adattarci allo staff tecnico. C’è stato un cambio, ma al di là della sconfitta abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Nel calcio contano i gol. Abbiamo un “9” infortunato e altri possono giocare al suo posto, non è compito mio dire se necessitiano di un altro attaccante». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

_CalcioItaliano : Barcellona slegato e prevedibile, Valencia perfetto e instancabile. Kondogbia mostruoso su De Jong e Busquets. Arbi… - Fauntleroy1988 : @Danyinter91 @FabRavezzani Comunque, per i pesi differenti farei pure un inciso. Un giocatore offensivo non è sempr… - vincipad : @lautarvo @marifcinter Busquets, De Jong, Arthur (20 giorni fuori se non sbaglio, comunque è già tornato), Rakitic,… -