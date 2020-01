Zaia, da buon sovranista, considera l'ambiente un fardello e "taglia" il parco della Lessinia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Se c’è un settore in cui i sovranisti di tutto il mondo sono particolarmente aggressivi è l’ambiente. Di fronte ai cambiamenti climatici la loro reazione è chiara: negare.Da Trump, che ha annunciato di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima, ai parlamentari leghisti che hanno votato contro la ratifica dell’accordo di Parigi. Da Bolsonaro che ha varato un piano per la deforestazione dell’Amazzonia, ai governi dei Paesi dell’Est –Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca- che hanno posto il veto sulla neutralità climatica della UE entro il 2050.Ma come se non bastasse, i sovranisti e le loro macchine della propaganda, lavorano anche per screditare chi si batte per l’ambiente e per la tutela del pianeta, a partire dai movimenti giovanili che manifestano in tutto il mondo contro una situazione che gli ... huffingtonpost

Doctorik3 : RT @HuffPostItalia: Zaia, da buon sovranista, considera l'ambiente un fardello e 'taglia' il parco della Lessinia - M_Siniscalchi : RT @HuffPostItalia: Zaia, da buon sovranista, considera l'ambiente un fardello e 'taglia' il parco della Lessinia - HuffPostItalia : Zaia, da buon sovranista, considera l'ambiente un fardello e 'taglia' il parco della Lessinia -