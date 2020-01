Virus cinese in Italia, secondo uno studio c'è il 5-13% di probabilità di un primo contagio entro 2 settimane (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il rischio che compaia almeno un caso di coronaVirus 2019-nCoV in Europa in 2 settimane va dal 33% al 70%. E il pericolo maggiore lo corrono Regno Unito (dal 9% al 24% a seconda dello scenario) e Germania (8-21%), seguite da Francia (5-13%), Italia (5-13%) e Spagna (4-11%). È la stima contenuta in uno studio preliminare dell’Istituto nazionale francese di salute e ricerca medica (Inserm), della Sorbonne Université e del Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health, che precisano di aver analizzato la situazione con le sole informazioni disponibili al momento.In Italia, secondo le proiezioni, la città più a rischio è Milano, seguita da Roma, Venezia e Bologna. In alcuni Paesi, poi, è probabile che si verifichino importazioni del Virus in aeroporti multipli (ad esempio Germania e Italia), mentre in altri il rischio si ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Corriere : Virus cinese, arriva a Roma l’ultimo volo da Wuhan: mascherine e cordone sanitario -