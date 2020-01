Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato in Gallura (Di venerdì 24 gennaio 2020) Operaio bloccato dai carabinieri, è accusato di Tentato omicidio. La violenza dopo mesi di maltrattamenti repubblica

