Star Wars, online gli artwork della versione di Colin Trevorrow (Di venerdì 24 gennaio 2020) I fan di Star Wars non si danno pace, soprattutto quelli tutto sommato delusi dalla conclusione a cui è giunto l’ultimo capitolo L’ascesa di Skywalker. In queste settimane i più piccati si stanno consolando pensando a come poteva essere questa pellicola se a dirigerla non fosse stato J. J. Abrams ma, come inizialmente previsto, il regista di Jurassic World Colin Trevorrow. Di recente, infatti, è stata diffusa con un leak online la sceneggiatura su cui Trevorrow aveva iniziato a lavorare, con significative differenze, soprattutto per quanto riguarda le origini di Rey e il suo scontro con Kylo Ren, rispetto a quanto effettivamente arrivato al cinema. In queste ore sono stati pubblicati in rete anche numerosi artwork che erano stati realizzati per dare maggiore corpo all’immaginazione di come sarebbe stato Duel of the Fates (questo il titolo dell’ultimo film secondo Trevorrow). Le immagini ... wired

